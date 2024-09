Cholet réussit son entame de championnat face à un Stade Rochelais trop timoré

Une semaine après sa désillusion au tour préliminaire de la Ligue des Champions, Cholet Basket a su se remobiliser pour commencer sa saison de Betclic ELITE par une victoire. Dans une enceinte Gaston-Neveur qui vivait sa première dans l’élite, le club des Mauges a dominé sa rencontre face au Stade Rochelais (64-78) ce vendredi 27 septembre.

𝑪’𝑬𝑺𝑻 𝑭𝑰𝑵𝑰 ❌@CB_officiel s’impose en ouverture de cette 2e journée de #BetclicELITE face au @SR_Rupella 🏀 Gérald Ayayi 🇫🇷, auteur de 19 points, termine meilleur marqueur du match 🚀 pic.twitter.com/ZSXMElZJl6 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) September 27, 2024

La Rochelle ne peut pas suivre la cadence offensivement

« On est limité pour le moment en attaque. On a une marge de progression. Il faut du temps », demandait l’arrière rochelais Lucas Hergott, après le match d’ouverture à Nancy. Davantage qu’une petite semaine en tout cas pour La Rochelle, qui a traîné comme un boulet son entame de match loupée (0-9 en 4 minutes, puis 13-31 à la 15e). Les joueurs de Julien Cortey devront surtout corriger une chose très rapidement : leur adresse à 3-points. Déjà à créditer d’une adresse catastrophique en Lorraine (4/19), le Stade Rochelais n’a fait guère mieux devant son public, avec un très pauvre 3/24 au total et 0/12 en première période.

Ainsi, Cholet a pu gérer son avance tout au long de la rencontre, malgré quelques coups de moins autour de la mi-temps. Ses baisses de niveau ont été compensées par la performance de Gérald Ayayi (19 points à 7/9 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes de jeu), très entreprenant, notamment en seconde période. Les ailes choletaises ont également été à leur avantage, avec les 15 points d’Andre Roberson (5/10 aux tirs) ou encore la polyvalence de Mohamed Diawara (11 points à 4/9 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions).

🌧️ | Cleveland Melvin qui donne 13 points d’avance à Cholet face au Stade Rochelais 😤 🎯 pic.twitter.com/wXBKtLTo6Y — DAZN France (@DAZN_FR) September 27, 2024

Malgré le renfort de Tyler Cheese (4 points à 2/6 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives), le Stade Rochelais a une nouvelle fois montré ses lacunes contre Cholet. La suite du calendrier pourrait marquer un fossé encore plus béant, avec deux déplacements à venir à Paris et Monaco. Et potentiellement un bilan de 0-4 avant de retrouver Gaston-Neveur mi-octobre…