Julien Desbottes : « Je préfère de très loin avoir joué une finale de Coupe d’Europe plutôt qu’avoir gagné la Coupe de France »

Il y a fort à parier que la saison écoulée restera dans les anales de la JL Bourg. Sur le plan sportif, bien sûr, avec des résultats probants, malgré l’absence de titre, dans toutes les compétitions où elle était engagée, comme sur le plan médiatique, avec une effervescence permanente autour de la pépite Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans). Un succès auquel le président, Julien Desbottes, espère goûter encore la saison prochaine.

Interrogé par nos confrères du Progrès, le dirigeant de la JL Bourg se voulait ambitieux pour l’avenir du club. « Nous ne nous interdirons pas de continuer à faire mieux d’année en année. Le but ultime est d’aller chercher un trophée. » Pour autant l’homme aux 12 saisons passées à la tête de la Jeu, qui « ne fait pas de l’EuroLeague un objectif absolu », n’entend pas brûler les étapes, ne jalousant notamment pas la JDA Dijon de son ex-entraîneur Laurent Legname. « Je ne suis pas impatient (de gagner un trophée). Je préfère de très loin avoir joué une finale de Coupe d’Europe, avec l’enthousiasme généré, plutôt qu’avoir gagné la Coupe de France. Mais nous serions ravis de la remporter l’année prochaine. Cela serait la suite logique d’une construction qui repose sur des fondamentaux solides. […] La finale de l’EuroCup nous a fait passer un cap en terme de reconnaissance. »

Vers un budget estimé à 9 millions d’euros



Des fondations solides, portées par des performances « inédites » tant sur le plan sportif, qu’il s’agisse des professionnels ou des jeunes (victoire des U21 au Trophée du Futur), qu’en « termes économiques ». Car le nerf de la guerre pour prolonger cette ascension dans le basket français, reste bien la solidité financière du club. Et sur ce volet, là aussi, Julien Desbottes entend continuer de grandir.

« Notre équation, c’est toujours le nombre de matchs, le nombre de places et leur prix. Cette année, nous avons joué un nombre record de matchs (68, dont 34 à Ekinox, NDLR) et enregistré des revenus exceptionnels liés à la présence de Zaccharie Risacher. Cela va nous permettre de tirer vers un budget de 9 millions d’euros (en clôture de la saison 2023-2024, NDLR). » Conscient de la difficulté de renouveler de tels résultats en 2024-2025 et de l’impossibilité de faire de ces 9M€ « une norme », le dirigeant de 51 ans ajoutait, lucide, lui l’expert-comptable dans la vie. « La saison prochaine, nous allons revenir entre 7,5 et 7,8 millions d’euros (NB: Bourg affichait le 4ème budget prévisionnel de Pro A avec 7,3M€). Il faut travailler à la performance sportive, pour qu’elle nourrisse nos ressources, et à la diversification des revenus. »

Une puissance financière qui devrait permettre au club de l’Ain, qui cherche notamment à étendre Ekinox de quelques centaines de places, de faire avancer « d’autres projets beaucoup plus structurants pour le club ». La JL Bourg s’est révélée aux yeux de l’Europe et du grand public la saison dernière. L’heure est maintenant à la confirmation dans l’Ain. Une tâche souvent ardue dans le sport de haut niveau.