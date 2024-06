La JL Bourg discute prolongation avec Jeremy Morgan et Maksim Salash

Des six étrangers de la JL Bourg, seul le cas d’E.J. Rowland pouvait éventuellement faire débat. Mais très vite, il est apparu évident que JeQuan Lewis et Bryce Brown ne seraient pas conservés tandis qu’Isiaha Mike allait s’envoler vers d’autres cieux. Restait alors deux cas en suspens : ceux de Jeremy Morgan et Maksim Salash.

Dans un entretien accordé au Progrès, le président Julien Desbottes a confirmé que le club burgien discutait avec son ailier américain, qui a cruellement manqué depuis sa blessure à la cheville en demi-finale de l’EuroCup, et son intérieur biélorusse. « Nous sommes encore en contact appuyé avec ces deux-là. À l’heure qu’il est (mardi après-midi, ndlr), nous n’avons pas reçu d’accord de leur part. » Pour Salash, la proposition bressane serait notamment sérieusement concurrencée par une offre venue de Russie, où il évoluait déjà l’an dernier (avec le Nizhny Novgorod). La JL Bourg partira sur un effectif légèrement moins fourni quantitativement que cette saison, avec onze professionnels.