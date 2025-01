« Je suis très fier de ce qu’on a fait » : Julien Mahé et Saint-Quentin quittent la BCL la tête haute

La belle histoire européenne de Saint-Quentin a donc pris fin avec une sortie la tête haute mardi 21 janvier dans le match décisif du play-in contre Galatasaray. « Je tiens à féliciter Galatasaray pour la victoire et avoir remporté la série. Ils le méritent », félicitait Julien Mahé, qui a commencé sa conférence de presse en apportant son soutien aux victimes et aux familles de l’incendie dans un hôtel de station de ski au centre de la Turquie, qui a fait plus de 70 morts.

Un discours de motivation à la mi-temps pour inverser la tendance

Mal parti dans ce match couperet du play-in, Saint-Quentin a entamé un formidable retour après la mi-temps. Son équipe menée de 14 points à la pause, l’entraîneur picard a tenté de motiver ses troupes pour revenir dans la partie. Ce qui a failli fonctionner, jusqu’aux dernières minutes de la partie…

“Je leur ai dit de jouer leur jeu et qu’ils n’avaient rien à perdre. Oui, Galatasaray joue bien mais on a fait des erreurs terribles comme partir en contre-attaque en 3 contre 1. Il fallait qu’on soit un peu plus sérieux en prenant soin du ballon, mais aussi sur les transitions défensives.”

La fierté de Julien Mahé après le parcours européen du SQBB

Néanmoins, il souligne le beau visage de son équipe en seconde mi-temps : “Je leur donne beaucoup de crédits pour cette deuxième période. Je suis très fier de mon équipe, mon club car je pense que pour une première participation en BCL, en allant jusqu’au play-in, on peut être fiers de ce qu’on a fait.” C’est donc la fierté qui prédominait chez le technicien axonais, surtout pas la frustration : « Ce n’est pas le sentiment qui prédomine chez moi. Je pense qu’il faut être fier de ce qu’on a fait, de notre parcours, de la façon dont on a appris de cette série. Les matchs 2 et 3, on a vraiment joué du beau basket. Dans l’ensemble, on a bien géré cette double casquette championnat et BCL. Bien évidemment, avec des hauts et des bas, mais parfois les attentes des gens sont beaucoup trop importantes.”