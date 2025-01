Saint-Quentin échoue d’un rien à Galatasaray : le SQBB n’ira pas au top 16 de la BCL !

« Battre le Galatasaray en play-in de la BCL, c’est un drôle de truc », disait Julien Mahé après la victoire au match 2 à Pierre-Ratte. On ne saura malheureusement jamais quelles émotions cela aurait-il pu procurer à Saint-Quentin si le SQBB était parvenu une 2e fois de suite à vaincre le club stambouliote, synonyme de qualification au top 16. Ce mardi 21 janvier, le club picard est pourtant passé tout près de réaliser cet exploit, seulement vaincu 75 à 73 en Turquie.

𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝟒! Galatasaray survive a dramatic matchup with SQBB to make it four straight #BasketballCL Round of 16 appearances 🦁 pic.twitter.com/QirYJVX6MH — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 21, 2025

Les regrets du SQBB… en début et fin de match

Avec une fin de match qui laissera certainement longtemps des regrets à Julien Mahé et ses joueurs. Comme cette possession mal gérée à 18 secondes du terme, avec le score à égalité, où Saint-Quentin s’est précipité alors qu’il pouvait emmener la balle au bout du chronomètre. Ou encore cette faute non obtenue par Nolan Traoré en allant au drive sur la dernière possession pour remettre les deux équipes à égalité, ce qui a finalement donné lieu à la victoire de Galatasaray (75-73).

Au delà de ces seules dernières secondes, c’est aussi dans son début de match que Saint-Quentin peut trouver des explications de sa désillusion stambouliote. Comme au match 1, les Saint-Quentinois n’ont pas su matcher l’intensité turque, qui n’a fait que les martyriser au rebond toute la soirée (40 prises dont 17 offensives). Face à un Galatasaray en réussite à longue distance (6/9 à 3-points en MT1, 9/27 au final), le SQBB était logiquement mené à la pause (45-31).

Un énorme retour après la pause

Sauf que Saint-Quentin a entamé un formidable retour en seconde période, plaçant un 20-6 à l’initiative notamment de Nolan Traoré (20 points à 7/10 aux tirs) et Noah Kirkwood (11 points). Complètement revenu dans la partie, profitant également des nombreuses pertes de balles turques (26), le club axonais n’est cependant pas parvenu à conclure l’essai jusqu’au bout, notamment en raison de l’agressivité de l’ancien MVP de Betclic ELITE Will Cummings (24 points à 6/9 et 11/13 aux LFs).

Cette défaite dans ce match décisif du play-in de la BCL n’enlève cependant rien au parcours européen de Saint-Quentin. Extrait 3e d’un groupe relevé (avec Tenerife et Karsiyaka), le SQBB a crânement joué sa chance contre Galatasaray. Surtout, les Axonais ont créé un nouveau référentiel pour la jeune génération de Pierre-Ratte, avec la victoire dans le match 2 contre le club stambouliote, décrochant le plus bel exploit européen de l’histoire du club.