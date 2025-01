Justin Tillman : une blessure et une absence pesante pour Nanterre

Alors que Nanterre 92 vient de décrocher son billet pour le Top 16 de la Ligue des Champions (BCL), l’équipe doit composer sans Justin Tillman (2,03 m, 28 ans), blessé. Son absence a été un véritable défi pour l’équipe, notamment sur le secteur intérieur.

Une blessure qui l’a freiné dans son élan

Philippe Da Silva, coach de Nanterre, a évoqué la situation de son intérieur :

« Malheureusement, il avait une blessure musculaire que nous gérions au quotidien. Il était en phase de reprise, mais un problème familial l’a également contraint à rentrer aux États-Unis. C’est une période compliquée pour lui. »

Cette blessure est un coup dur, car Tillman était un élément clé dans la raquette (11,8 points à 53,4% de réussite aux tirs et 4 rebonds en 21 minutes après 22 matches, dont 15 en sortant du banc). Sa mobilité et sa puissance faisaient de lui un atout défensif et offensif non négligeable même s’il a mis du temps à monter en puissance, après être arrivé hors de forme à la reprise.

Un retour attendu avec impatience

Si son absence s’est fait ressentir, l’espoir de son retour reste une motivation pour l’équipe. Da Silva a assuré que Tillman pourrait bientôt retrouver le terrain :

« Il sera avec nous pour Bourg-en-Bresse samedi. Nous allons l’accompagner, l’aider à retrouver son rythme, car nous avons besoin de tout le monde dans cette phase intense de la saison. »

Un effectif soudé face aux difficultés

Même sans Tillman, Nanterre a su trouver des solutions pour compenser son absence. Roko Prkacin (2,07 m, 22 ans), auteur d’un match de qualité contre Ostende (18 points, 7 rebonds et 3 interceptions), a notamment pris ses responsabilités :

« Nous avons travaillé en équipe pour pallier son absence. Chacun a donné le maximum pour s’assurer que nous restions compétitifs. »

La suite de la saison s’annonce chargée, avec des rencontres cruciales en Betclic ÉLITE pour valider le plus rapidement le maintien et en BCL pour rêver des phases finales. Le retour de Tillman sera un atout majeur pour maintenir la dynamique positive de Nanterre.