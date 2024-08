K.J. Jackson, joueur d’Aix-Maurienne ces deux dernières saisons, file au Liban

Après deux saisons en Pro B à Aix-Maurienne, K.J. Jackson (1,87 m, 26 ans) quitte l’Hexagone pour le Liban. Le meneur américain va ainsi connaître son 4e championnat professionnel en carrière, à Champville.

Arrivé en provenance de Finlande en mars 2023, K.J. Jackson avait contribué au maintien d’Aix-Maurienne en Pro B cette saison-là, avec une belle fin d’exercice (19,5 points et 5,3 passes décisives en 14 rencontres). Dernier à la trêve internationale de février, l’AMSB avait terminé à la 15e place au final, notamment grâce à l’arrivée du meneur américain. Ce qui lui avait donné l’occasion de rempiler avec le club savoyard, pour une dernière saison légèrement moins productive et efficace en 2023-2024 (14,6 points et 5,2 passes décisives en 33 matchs).