Kamel Ammour prolonge à Aix-Maurienne

Kamel Ammour (2,02 m, 32 ans) a prolongé une saison à Aix-Maurienne. L’ailier était arrivé fin février à l’AMSB après avoir quitté Saint-Chamond.

Bénéficiant d’un rôle similaire à celui qu’il avait à Saint-Chamond (8,2 points à 49,5% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 1,8 passe décisive en 18 minutes), cet ailier polyvalent et longiligne a tourné à 8,2 points à 38,8%, 4,5 rebonds et 1,5 passe décisive en moins de 21 minutes.

A Aix-Maurienne, Kamel Ammour sera coaché par un nouvel entraîneur, Kenny Grant.