Frustré à Saint-Chamond, Kamel Ammour renforce officiellement Aix-Maurienne

La belle histoire entre Saint-Chamond et Kamel Ammour aura donc pris fin la semaine dernière. Rapatrié en Pro B par le club couramiaud en 2021 douze ans après sa dernière expérience à ce niveau, l’international algérien avait écumé entre temps les divisions nationales, de la NM3 à la NM1.

Tout proche d’être sacré champion de France Pro B en 2022 avec le SCBVG, l’ancien ailier de l’ASCC Margny jouait encore 18 minutes de moyenne avec le club couramiaud. Mais face à l’arrivée de Marquis Addison, il a demandé à quitter la Loire, comme il l’a expliqué au Progrès. « C’est juste une divergence d’opinion. J’avais d’autres attentes. Je voulais avoir plus de temps de jeu. On n’a pas trouvé cela avec le coach, explique-t-il, avant d’ajouter : c’est surtout le choix des dirigeants d’ajouter un nouveau joueur à l’effectif. Je ne me voyais pas jouer dans une équipe avec onze joueurs. C’est vraiment cela qui m’a fait prendre cette décision de partir. C’est un choix difficile mais je l’ai vraiment fait en me disant que cela allait être une fin de saison très compliquée pour moi si je restais. »

Comme annoncé, Kamel Ammour va rebondir chez le voisin Aix-Maurienne, afin de participer à l’énième opération maintien de l’AMSB. Face à l’absence de Tim Eboh, de nouveau opéré du pied, le club savoyard avait un besoin urgent de densifier sa ligne extérieure.« Kamel est un joueur que nous suivions depuis un petit moment », souligne l’entraîneur Manu Schmitt. « Nous avions déjà eu quelques discussions avec lui par le passé. C’est un joueur qui connait bien la Pro B et qui a fait des saisons solides. Il a une bonne expérience et une capacité à jouer juste. J’attends de lui qu’il donne le meilleur de lui-même et qu’il aide le collectif à atteindre les objectifs fixés. C’est un garçon qui peut nous amener la maîtrise émotionnelle et de la sérénité dans notre jeu. »