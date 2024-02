Saint-Chamond : Marquis Addison revient, Kamel Ammour en partance pour le voisin Aix-Maurienne

Après la Leaders Cup 2024, Saint-Chamond semble vouloir garder la lumière. Dixième de Pro B, le SCBVG effectue des changements dans son effectif au cours de cette trêve internationale. Le club a annoncé le départ de son ailier Kamel Ammour (2,02 m, 32 ans), qui devrait rejoindre les rangs de son voisin Aix-Maurienne selon nos informations. Dans le sens des arrivées, l’arrière américain Marquis Addison (1,93 m, 32 ans) devrait lui faire son retour dans la vallée du Gier.

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ Suite à la demande du joueur, nous vous informons que Kamel Ammour et le SCBVG ont décidé de mettre un terme au contrat qui les liait. Le communiqué complet : https://t.co/VPbBvdE5sK pic.twitter.com/qSoCAcmGAA — Saint-Chamond Basket Vallée du Gier (@SCBVG) February 22, 2024

Saint-Chamond retrouve « son gentleman » Addison

Cette saison, Kamel Ammour a disputé 20 matchs de championnat pour des moyennes de 8,2 points à 49% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 1,8 passe décisive. Des lignes statistiques qui étaient dans la lignée de ses standards avec le SCBVG, lui qui a rejoint le club lors de la saison 2021-2022. Après avoir passé la majorité de son début de carrière en Nationale 1 (Chartres et Andrézieux-Bouthéon), il devrait rester à l’échelon de la Pro B. Et ne pas vraiment s’éloigner en signant chez le voisin Aix-Maurienne, première équipe non relégable (16e) mais talonnée par Fos-sur-Mer et Angers.

Saint-Chamond devrait le remplacer numériquement par Marquis Addison. Remplaçant médical d’Ilari Seppala en début de saison (8,9 points dont 43,5% à 3-points, 2,6 rebonds et 2,2 passes décisives en 21 minutes de jeu), l’arrière américain avait en tout cas laissé un très bon souvenir dans la Loire : « Marquis est un gentleman. On avait l’impression qu’il était là avec nous depuis le début, témoignait son entraîneur Maxime Nelaton au Progrès début décembre. Il a eu les attitudes et la classe comme s’il était là jusqu’à la fin de saison ». Entre-temps, Marquis Addison avait retrouvé le championnat suisse qu’il connaît bien, à Massagno, pour cinq petits matchs en 2024. Le prochain match de Saint-Chamond se déroulera le samedi 2 mars à Fos-sur-Mer.