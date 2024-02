Aix-Maurienne : Encore un mois et demi d’absence pour Tim Eboh

Si Kamel Ammour va s’engager avec Aix-Maurienne, c’est parce que l’AMSB avait besoin d’un remplaçant pour Tim Eboh (1,97 m, 26 ans). L’ailier savoyard n’a plus été aperçu sur les parquets depuis le 19 janvier dernier, date de la réception de Lille.

Opéré du pied en amont de sa saison angevine en 2021/22, lui qui avait été victime d’une fracture du cinquième métatarse lors d’un tournoi 3×3 au Pouliguen, le natif d’Orléans était trop gêné par la plaque et les vis restés dans son pied depuis sa première opération. Il a donc subi une nouvelle intervention chirurgicale afin de les retirer et devrait pouvoir retrouver les parquets d’ici six semaines, de nouveau en pleine possession de ses moyens afin d’aider le club alpin à décrocher son maintien en Pro B.

De retour en Pro B après cinq saisons partagées entre la Nationale 1 et la Nationale 2, le double champion en titre de NM1 tourne à 3,8 points à 43%, 2,2 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne.