Passé pro à Vršac, Kane Milling signe son meilleur match

A sa sortie de NCAA, Kane Milling (1,95 m, 23 ans) a fait le choix de rejoindre le club du KK Vršac, club historique du basketball serbe. Pour sa quatrième rencontre dans le championnat national, le fils de Kyle Milling a réalisé sa meilleure sortie. Dans la victoire des siens face à l’OKK Belgrade, le shooteur a inscrit 19 points à 6/9 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, en plus de prendre 5 rebonds et donné 4 passes décisives. De quoi terminer à 23 d’évaluation.

Un début de saison réussi

Ancien joueur de Hyères-Toulon puis Limoges, en Espoirs, le Franco-Américain a rejoint l’Université du Nevada en 2019. Transféré à UC Davis en 2021, il y a joué sa saison senior en 2023-2024. Auteur de 10 points à 41,4% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 1,4 passe décisive, le Varois est entré sur le circuit professionnel dans la foulée. C’est en Serbie qu’il a trouvé preneur. En KLS – le KK Vršac ayant refusé de participer à l’ABA Liga 2 -, son équipe est bien partie (3 victoires et 1 défaite) et lui jouit de grosses responsabilités. Après quatre journées, il tourne à 13,8 points à quasiment 50% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 3,5 passes décisives en 30 minutes.