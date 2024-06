Kazan et Labeyrie gagnent enfin en finale, Heurtel finit 3e avec Saint-Pétersbourg

Sursaut d’orgueil pour l’UNICS Kazan de Louis Labeyrie qui remportent le match 4 des finales de playoffs la VTB League. le CSKA Moscou mène donc toujours, 3 victoires à 1.

Un match bien maîtrisé par Kazan

Dès les premières minutes, l’UNICS Kazan a montré un beau visage notamment grâce aux tirs à longue distance d’Andrey Vorontsevitch et de Marcos Knight. Avec également 7 points dans le premier quart-temps de Nenad Dimitrijevic, le tenant du titre a terminé le premier quart-temps en menant de 9 points (15-24). Dans le deuxième quart-temps, les Moscovites ont réussi à repasser devant (30-29), grâce au backcourt mené par Anton Astapkovich et l’ancien Manceau Olivier Hanlan. Malgré cela, Kazan est rentré aux vestiaires avec 4 points d’avance (47-51). La deuxième mi-temps a été maîtrisée de A à Z par Kazan avec les deux quarts-temps remportés pour finir le match sur une victoire d’ampleur (80-96). Le facteur qui a changé la donne par rapport aux matches précédents est le pourcentage aux tirs à 3-points. Kazan à réussi 13 de ses 22 tirs (59,1%) alors que Moscou n’en a inscrit que 5 sur 26 (19,2%). Louis Labeyrie a fait une belle rencontre en cumulant 10 points, 8 rebonds et 1 passe décisive. L’intérieur français s’en est sorti avec une évaluation de 12.

Match 5, UNICS Kazan – CSKA Moscou, ce mercredi 5 juin à 18H30

L’UNICS Kazan enregistre donc sa première victoire dans ces finales de la VTB League. Mené 3 victoires à 1, le club de la capitale de la république du Tatarstan espère continuer sa remontée ce mercredi 5 juin à 18h30.

Le Zénith et Thomas Heurtel finissent troisièmes

La série pour la troisième place opposait le Zénith Saint-Pétersbourg au Lokomotiv Kuban Krasnodar. Menant 2 victoires à 1 avant le match 3, le Zénith a remporté la quatrième manche sur un score de 88-77. Thomas Heurtel a bien terminé sa saison au Basket-Hall Krasnodar. L’Héraultais a cumulé 17 points, 2 rebonds, 4 passes et 1 interception le tout en 32 minutes.