Kendra Chery va quitter pour la première fois la LFB : direction l’Espagne à Guernica

Kendra Chery va connaître pour la première fois une expérience à l’étranger, en Espagne, du côté de Guernica. En effet, le club de la ville de la célèbre peinture de Pablo Picasso a annoncé la signature de l’ailière française pour la saison 2024-25.

Un titre de championne de France et deux Coupes de France avec Basket Landes

Après six saisons en Ligue Féminine de Basket, c’est donc venu le moment du saut à l’étranger pour Kendra Chery. Après avoir débuté sa carrière professionnelle à l’ASVEL Féminin puis Roche Vendée, la Tricolore s’est affirmée comme l’une des actrices majeures du championnat de France du côté de Basket Landes.

En quatre saisons à Mont-de-Marsan, la soeur de Valentin, joueur du BCM Gravelines-Dunkerque, aura remporté un titre de championne de France en 2021, ainsi qu’effectué un doublé en Coupe de France en 2022 et 2023. Kendra Chery et ses désormais ex-partenaires auront échoué dans leur quête d’un nouveau titre en 2024, contre Villeneuve d’Ascq en LFB et Bourges en Coupe de France. Lors du dernier exercice, elle valait 8,5 points, 4,9 rebonds et 1 passe décisive en 24 minutes de jeu en moyenne en LFB.

C’est donc désormais loin de l’Hexagone que Kendra Chery va tenter de faire encore passer un cap à son jeu, dans le championnat d’Espagne. Après avoir disputé plusieurs joutes d’EuroLeague dans les Landes, Kendra Chery retrouvera l’EuroCup la saison prochaine. Celle qui ne fait pas partie de la présélection pour les Jeux olympiques de Paris 2024 tentera de suivre les traces de Lisa Berkani par exemple, récemment victorieuse en Italie avec Venise.