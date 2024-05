Brillante en finale, Lisa Berkani sacrée championne d’Italie avec Venise

Pour la troisième fois de son histoire, Venise est sacrée championne d’Italie. Les Vénitiennes ont battu Schio 3 à 0 (77-65 ; 85-64 ; 74-80).

Soit un quatrième trophée national pour Lisa Berkani, après les deux décrochés en France (Bourges 2015 et Lattes-Montpellier 2016) et celui remporté l’an dernier en Belgique avec Malines. Surtout, l’Auvergnate a brillé individuellement : à créditer d’une dernière sortie à 24 d’évaluation, elle a tourné à 16,7 points, 2,7 rebonds et 4,3 passes décisives pour 20 d’évaluation de moyenne sur la série.