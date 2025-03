Kendrick Nunn élu MVP du mois de février en EuroLeague

Kendrick Nunn (1,95 m, 29 ans) continue de séduire sous les couleurs du Panathinaikos. Le meneur-arrière américain a été désigné MVP du mois de février en EuroLeague après avoir guidé les siens vers un sans-faute (3 victoires en 3 matchs), tout en enchaînant les performances XXL.

Kendrick Nunn is the February MVP🏆@nunnbetter_ taking over as we approach the final part of the season⚡️ pic.twitter.com/4hbFbsMgm1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 3, 2025