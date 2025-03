Kendrick Nunn en passe de devenir le joueur le mieux payé en Europe ?

Kendrick Nunn (1,95 m, 29 ans) au Panathinaïkos et plus globalement en EuroLeague, voilà une affaire qui semble partie pour durer. Arrivé de NBA où il s’est fait un nom au Miami Heat puis aux Los Angeles Lakers, le scoreur américain est parti découvrir l’Europe après seulement trois saisons dans la grande ligue américaine. Et bien lui en a pris.

Trois ans de contrat supplémentaires, sans clause NBA

Parfois décrié pour son QI basket et ses choix de tirs discutables en NBA, Nunn s’est parfaitement adapté au jeu européen. Après une première saison déjà impressionnante, il est en train d’exploser les compteurs pour sa deuxième année. Actuel meilleur marqueur de l’EuroLeague avec 20,3 points, il est au coude-à-coude dans la course au MVP avec Sasha Vezenkov et un certain TJ Shorts. Et alors que le Panathinaïkos pointe à la troisième place du classement après son titre l’année dernière, il souhaite poursuivre l’aventure avec son extérieur américain.

Selon le média grec SDNA, le club athénien aurait mis sur la table une offre de prolongation jusqu’en 2028. L’offre serait de 13,5 millions d’euros sur trois ans, soit 4,5 millions par an. Une offre acceptée par Nunn. Ce qui en ferait de loin le joueur le mieux payé de l’EuroLeague, devant les 3,7 millions de Vezenkov. De plus, toujours selon SDNA, aucune clause NBA n’aurait été ajoutée au contrat, ce qui relierait encore plus le lien entre le club et le joueur. Le Panathinaïkos avait déjà sécurisé la prolongation de Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) de cette façon en fin d’année dernière. Ce duo dominant a donc encore de belles années devant lui.