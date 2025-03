Après son duel avec Kendrick Nunn, T.J. Shorts élu MVP d’une journée EuroLeague pour la 4e fois

Jusqu’au bout de la saison régulière, T.J. Shorts pose ses jalons pour candidater au titre de MVP de la saison régulière d’EuroLeague. Pour la 4e fois de la saison, le meneur de jeu de Paris a été élu MVP d’une journée d’EuroLeague, la 32e en l’occurence, après une nouvelle performance exceptionnelle lors de la victoire contre le Panathinaikos (98-101).

Dans un match crucial pour la course aux playoffs, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) a ainsi aligné 20 points (7/16 aux tirs), 14 passes décisives et 9 rebonds, frôlant ainsi le triple-double. « Ça fait un peu mal ! », avouait-il à l’EuroLeague TV d’échouer à un seul rebond du triple-double. Il a également gratté 2 interceptions pour 4 ballons perdus, tout en provoquant 9 fautes.

Si il s’agit de sa quatrième distinction de MVP cette saison, c’est également la deuxième en une semaine, après une victoire également bascule contre l’Olimpia Milan. Une performance d’autant plus forte face au Panathinaïkos, qu’il y avait en face de lui un autre concurrent au trophée de MVP en fin de saison, Kendrick Nunn (1,95 m, 29 ans).

Retrouvez les highlights de T.J. Shorts face au Panathinaïkos dans le tweet ci-dessous.

Near triple-double, a statement road win for @ParisBasketball and the MVP of the Round honours for him🏅@PaniniAmerica pic.twitter.com/kpjilbmLsc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2025