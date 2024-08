Kevin Durant annoncé titulaire pour la finale France – Team USA

Team USA va modifier son cinq majeur pour la finale du tournoi olympique contre l’équipe de France. Steve Kerr prévoit de faire commencer Kevin Durant (2,11 m, 35 ans) en lieu et place de Jrue Holiday, annonce The Athletic.

Blessé au mollet durant la préparation, la superstar des Phoenix Suns (NBA) n’avait pas disputé de rencontre avant le premier match du tournoi, contre la Serbie. Quasiment parfait en sixième homme sur cette première sortie (23 points à 8/9 aux tirs en 17 minutes), il a depuis eu le temps de monter en puissance. Après cinq matches, KD tourne à 13,6 points à 57,9% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 15,4 d’évaluation en seulement 20 minutes).

Reste à savoir qui se charge de stopper celui qui a sans doute fait gagner Team USA face à l’équipe de France en finale du tournoi olympique de Tokyo. A ses côtés devraient démarrer Stephen Curry, LeBron James, Devin Booker et Joel Embiid.

Team USA is planning to start all-time leading scorer Kevin Durant vs. France in Saturday's Gold Medal game at the Paris Olympics, per sources. Jrue Holiday is expected to come off the USA bench. pic.twitter.com/UrYgyhyTUY

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 9, 2024