Kevin Kokila non sanctionné par la LNB après son geste envers le public de Saint-Quentin

Kevin Kokila ne va pas louper de matchs suite à son comportement à la fin de la rencontre de Betclic ELITE à Saint-Quentin le 8 février 2025. À l’issue de cette dernière, remportée par son équipe la JL Bourg, l’intérieur a fait l’objet d’un rapport de la part des arbitres, pour « comportement déplacé ».

Même verdict que l’an dernier

Et comme la saison dernière, où le cas de Kevin Kokila avait déjà été jugé pour « violences » suite à une faute disqualifiante sur Will Rayman, la CJDR (Commission Juridique, de Discipline et des Règlements) n’a pas pu caractériser l’infraction, ne donnant pas lieu à des sanctions. Pour rappel, à l’issue de la victoire de la JL Bourg à Pierre-Ratte début février, Kevin Kokila (2,04 m, 23 ans) s’était tourné vers le kop des Blue Phoenix, mimant à plusieurs reprises devant eux le fait de pleurer. L’ancien pivot de LyonSO avait été conspué toute la rencontre par le public picard en souvenir de l’an dernier, avec également des chants moqueurs (« Kokila t’es zéro » ou « Kokila, t’es une pleureuse »).

Juste avant de chambrer le public de Saint-Quentin, Kevin Kokila avait réalisé un stop décisif sur Enzo Goudou-Sinha dans les ultimes secondes, pour donner la victoire à la JL Bourg sur le SQBB. Ce qui avait permis au club de l’Ain de prendre sa revanche après l’énorme déconvenue subie au même endroit la saison dernière.