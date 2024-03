Kezza Giffa en demi-finales du CBI avec High Point

High Point et son meneur français Kezza Giffa se sont qualifiés pour les demi-finales du College Basketball Invitational (CBI) ce lundi 25 mars à Daytona Beach, en Floride.

Les Panthers sont directement entrés en quarts de finale du tournoi, après leur belle saison dans la Big South (premier de la saison régulière). Face à Cleveland State, ils ont vite pris l’ascendant (46-30, 20′) pour s’imposer de 19 points (93 à 74). Kezza Giffa a encore été performant alors qu’il a intégré le cinq majeur des Panthers (18 points à 6/12 aux tirs, 5/5 aux lancers francs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 4 balles perdues en 34 minutes).

