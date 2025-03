Kezza Giffa mène High Point à la March Madness pour la première fois de son histoire

Après quatre années de travail acharné, Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) va voir son rêve se réaliser. Le Français et son équipe de High Point ont décroché dimanche leur billet pour la March Madness en remportant le tournoi final de la conférence Big South, une première historique pour le programme. Les Panthers ont renversé Winthrop après avoir compté jusqu’à 15 points de retard en seconde période.

6'2" Senior 🇫🇷 Kezza Giffa (High Point) played a key role in his team’s historic night, scoring 16 points in the 81-69 win over Winthrop to claim the Big South Championship.

For the first time in program history, the Panthers are heading to the NCAA Tournament!@HPUMBB pic.twitter.com/u6FMM9aNJA

