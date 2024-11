Killian Tillie titulaire et en double-figure pour la première fois

De retour à la compétition cette saison, avec Malaga, Killian Tillie (2,08 m, 26 ans) disposait pour le moment d’un rôle limité à une dizaine de minutes en sortie de banc. Mais ce mercredi, après la défaite de 40 points à Manresa en Liga Endesa, son coach Ibon Navarro a décidé de le titulariser. Et l’Azuréen le lui a bien rendu.

𝐀𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐛𝐨𝐨𝐤𝐬! ✍️ @unicajaCB match the all-time record of 14 straight #BasketballCL wins, set by AS Monaco in 2017 and 2018! pic.twitter.com/WcwkItBrOp

