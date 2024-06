Kristaps Porzingis, adversaire potentiel des Bleus avec la Lettonie, forfait pour les Jeux Olympiques

5e de la Coupe du Monde 2023 sans son leader Kristaps Porzingis, la Lettonie avait enchanté Jakarta et Manille. Pour espérer briller cet été, la sélection balte devra reproduire la même prouesse. Blessé lors du Match 2 de la finale NBA, victime d’une déchirure du rétinaculum médial et d’une luxation du tendon tibial postérieur, le géant des Boston Celtics va devoir se faire opérer. « Porzingis espérait retarder l’opération jusqu’à la fin des finales de la NBA et de la campagne olympique de la Lettonie, mais la blessure ne permet pas de jouer régulièrement au niveau requis pour la compétition olympique », a communiqué la franchise du Massachusetts.

Si elle a appris à jouer sans Porzingis, l’équipe de Lettonie devra d’abord composter son billet sans lui. À domicile, la sélection entraînée par Luca Banchi partira favorite du TQO de Riga la semaine prochaine face à la Géorgie, aux Philippines, au Brésil, au Monténégro et au Cameroun. Et si elle composte son billet, elle se retrouvera ensuite reversée dans le groupe de l’équipe de France à Villeneuve-d’Ascq. Laquelle pourra donc tenter de prendre sa revanche face à son bourreau de l’an dernier, toujours amputé de son emblème national.