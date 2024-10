Kristen Mann, une figure emblématique de la LFB, tire sa révérence à 41 ans

19 ans après le début de sa carrière professionnelle et 17 ans après sa première expérience en LFB, Kristen Mann (1,86 m, 41 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière à 41 ans. L’ailière américaine, née le 10 août 1983 à Lakewood en Californie, a marqué de son empreinte le basket européen, et particulièrement en France où elle a évolué au plus haut niveau pendant de nombreuses saisons.

If I could, I would play forever 🏀❤️ but it’s time… ✌🏼 pic.twitter.com/JsaCe0Lvbx — Kristen Mann (@dreamingtree44) October 1, 2024

Une carrière internationale et polyvalente

Kristen Mann a débuté sa carrière aux États-Unis, où elle a été sélectionnée en 11e position de la draft WNBA 2005 par le Lynx du Minnesota. Elle a ensuite entamé un parcours européen, rejoignant d’abord l’Espagne, avant de poser ses valises en France, pays qui allait devenir une terre d’adoption pour elle.

Après une première expérience convaincante au Tarbes Gespé Bigorre, elle a poursuivi sa carrière à Charleville-Mézières, puis à Lattes-Montpellier, où elle s’est illustrée malgré une blessure au péroné. Sa ténacité et son talent lui ont permis de contribuer à la première place du BLMA en saison régulière en 2013. Ses multiples passages dans des clubs comme Toulouse, Lattes-Montpellier, ou encore Mondeville, ont consolidé son statut de joueuse expérimentée et respectée dans la Ligue Féminine de Basket (LFB). Vue à Charnay avant le COVID-19, elle a retrouvé les grosses cylindrées ensuite, apportant son tir extérieur et sa science du jeu à Bourges (de 2020 à 2022), Basket Landes (en 2022-2023) et encore Bourges sur la saison passée.

Un départ salué

Kristen Mann n’était pas seulement une athlète, mais aussi une musicienne accomplie avec son groupe Sapphica. Son charisme sur et en dehors des terrains a marqué de nombreuses personnes, coéquipières comme fans. Sa capacité à rebondir après des blessures et à s’adapter à divers championnats européens fait d’elle un modèle de longévité et de persévérance.

À 41 ans, Kristen Mann tire sa révérence, laissant derrière elle un héritage riche et inspirant. Avec sa polyvalence et son impact dans les équipes qu’elle a rejointes, elle restera une référence dans le basket féminin, notamment en France. Un hommage mérité à une joueuse qui aura marqué l’histoire de la LFB, avec un titre de championne de France en 2022 mais aussi une EuroCup la même année et trois Coupes de France (2013, 2023 et 2024).