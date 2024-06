Kyle Milling change de club au Japon

Les mots du coach Kyle Milling :

« Je suis très excité et honoré de rejoindre les Gunma Crane Thunders pour la saison 2024-2025. Je tiens à remercier la direction et le club de m’avoir fait confiance pour continuer à construire le club sur et en dehors du terrain. Notre équipe jouera dur et ensemble, défendra et aura toujours un esprit combatif. Le staff et moi-même ferons de notre mieux pour gagner le plus de matchs possible dans le but ultime de remporter un championnat ! J’ai hâte d’être là pour commencer à travailler sur le terrain, mais surtout pour rencontrer tout le monde dans la communauté de Gunma. A bientôt ! Allez Crane Thunders ! »