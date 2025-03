Kymany Houinsou claque son record en NCAA

Pour sa première saison sous les couleurs de Loyola-Chicago, Kymany Houinsou (1,97 m, 21 ans) a signé son match le plus abouti en NCAA. Ce mercredi 5 mars, lors de la victoire des Ramblers face à Davidson (82-72), l’Alsacien a battu son record de points en match universitaire avec 19 unités en seulement 23 minutes.

Arrivé à Loyola-Chicago l’été dernier après une première expérience en NCAA avec Washington State, Kymany Houinsou semble avoir trouvé un environnement propice à son épanouissement. Face à Davidson, l’ancien point-foward de l’ASVEL et de Saint-Quentin a brillé : 19 points à 7/8 aux tirs, 6 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes. Il a grandement contribué à la 20e victoire de la saison de son équipe.

Loyola-Chicago a démarré la rencontre tambour battant, s’offrant un 15-1 qui leur a permis de mener 21-6. Davidson a ensuite recollé pour arracher un score de parité à la mi-temps (37-37). C’est un lancer-franc de Kymany Houinsou – auteur de 12 points en deuxième mi-temps – en début de seconde période qui a redonné l’avantage définitif aux Ramblers (40-39).

Connu pour sa polyvalence et sa capacité à s’adapter aux besoins de son équipe, Kymany Houinsou réalise sa meilleure saison statistique depuis son arrivée aux États-Unis. En 22 minutes par match, le joueur formé au FC Mulhouse et à l’ASSM Pfastatt compile 6,1 points à 55% de réussite aux tirs (mais seulement 20% à 3-points, sur 0,7 tentative par match), 4,3 rebonds et 3,1 passes décisives.

Kymany Houinsou (Loyola Chicago) against George Washington 🇺🇸

8 points (100% FG)

5 assists

4 rebounds

A well-rounded performance from the French prospect against a solid George Washington squad. He showcased his playmaking instincts with 5 assists and displayed his… pic.twitter.com/MaJfyjufVx

— Scouting lab (@scouting_lab) February 27, 2025