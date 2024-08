La Belgique réussit son pari fou et attend les… Bleues en quart de finale !

« C’était presque impossible », s’extasie Emma Meesseman, les yeux encore embués, en zone mixte. Mais en réalité, rien n’est impossible avec une joueuse de ce niveau. La meilleure du monde ? On n’est pas loin de dire oui. Alors que la Belgique jouait sa survie dans ces Jeux Olympiques, la star originaire d’Ypres a livré une prestation fabuleuse face au Japon : 30 points à 14/21, 10 rebonds, 4 passes décisives, 4 contres et 1 interception pour 40 d’évaluation en 32 minutes. Exceptionnelle.

Il fallait bien cela pour réaliser le pari fou des Belgian Cats : l’emporter de 27 points contre les vice-championnes olympiques afin de composter leur billet pour la phase finale. Mission rendue encore plus compliquée par le carton de la Chine la veille (80-58 contre Porto-Rico). « On a pris un petit coup derrière la tête », admettait Rachid Meziane. Mais ses Cats s’étaient déjà relevées de bien pire, d’une entame cataclysmique face à l’Allemagne par exemple (69-83). « On est des sportives professionnelles, c’est notre travail de se remettre de ça », rigolait Maxuelle Lisowa-Mbaka. « Mais nous sommes toutes des mauvaises perdantes, on avait toutes faim de gagner. On a un minimum de fierté aussi : quand on reçoit une claque comme ça au premier match, on n’a pas envie que ça se reproduise. On voulait prouver que l’on était plus fortes que ça. Et on avait tout un pays derrière nous ! »

27 points pile…

Une donnée non négligeable dans l’exploit des Belges : à 11h, un dimanche matin, la salle était encore pleine aux couleurs rouges et jaunes, peuplée de plus de 15 000 supporters ayant traversé la frontière pour venir encourager leurs championnes. Un engouement qui n’est jamais retombé, évidemment pas quand les Cats avaient fait la moitié du chemin dès la 11e minute (21-7, 11e minute), et surtout pas quand elles plafonnaient un peu (62-42, 31e minute). « On a vraiment essayé d’oublier le score », indiquait Elise Ramette, l’héroïne inattendue du jour (16 points à 6/10, 3 rebonds et 4 passes décisives), celle qui a fait exploser le Stade Pierre-Mauroy en atteignant pour la première fois la fameuse barre des 27 points d’écart (71-44, 36e minute). « On s’est dit que c’était 0-0 tout le temps : à chaque quart-temps, à la mi-temps. On était focus sur nous-mêmes à jouer notre jeu et pousser, pousser, pousser. Sauf dans les 30 dernières secondes : en y arrivant à +27, là on s’est mises à compter ! » Et le calcul était bon pour la Belgique (victoire 85-58)…

Des retrouvailles avec la France en quart de finale ? Qualifiée pour les quarts de finale en qualité de meilleur 3e, la Belgique pourrait s’offrir des retrouvailles avec l’équipe de France. Puisqu’elles ne peuvent pas affronter les États-Unis, déjà rencontrées en poule (74-87), elles croiseront le fer avec l’autre tête de série. Qui sera la France, en cas de victoire tricolore contre l’Australie ce dimanche à 21h. Soit une opposition extrêmement attrayante sur le papier, et aussi un cadeau empoisonné pour les Bleues puisqu’un éventuel statut de tête de série est censée offrir un tirage au sort plus favorable. Or, sur ce qu’elles ont montré sur leurs deux dernières sorties, les Cats appartiennent bien à l’élite mondiale. Ce serait aussi la possibilité d’une revanche de la demi-finale de l’EuroBasket 2023, remportée 67-63 par la Belgique, seule défaite française sur les 27 derniers matchs. « C’est vrai que ce serait pas mal de jouer contre la France », salivait d’avance Maxuella Lisowa-Mbaka. Et un nouveau duel entre le maître et l’élève, Jean-Aimé Toupane – Rachid Meziane, qui se sont côtoyés dans les années 2000 à Clermont-Ferrand lorsque le second se formait au métier de coach.

À Villeneuve-d’Ascq,