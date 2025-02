La Belgique valide son billet pour l’EuroBasket 2025

La Belgique sera bien au rendez-vous de l’EuroBasket 2025. Après une campagne de qualification marquée par des hauts et des bas, les hommes de Dario Gjergja ont assuré l’essentiel en s’imposant largement face à la Slovaquie (93-63) à Charleroi. Avec cette victoire, les Belgian Lions valident leur ticket avant même leur dernier match contre l’Espagne.

Une qualification sans trembler

Si la Belgique a connu un léger passage à vide en novembre avec deux revers contre la Lettonie, elle a su se reprendre de la meilleure des manières. Après avoir dominé la Slovaquie en ouverture (75-60) et créé l’exploit face à l’Espagne (58-53), les Lions ont bouclé leur mission avec autorité en s’imposant largement face aux Slovaques. Ce succès les met à l’abri, la Slovaquie affichant un bilan de 0-5 ne peut plus les rattraper.

L’ascension continue pour le basket belge

Longtemps absente des grandes compétitions, la Belgique enchaîne désormais les qualifications. Entre 1981 et 2009, elle n’avait disputé qu’une seule phase finale d’EuroBasket. Depuis 2011, elle n’a manqué aucune édition, prouvant une véritable progression du basket national.

Des cadres solides et une jeunesse prometteuse

Si le noyau dur composé des anciens ou actuels joueurs du championnat de France Retin Obasohan, Loic Schwartz, Pierre-Antoine Gillet, Hans Vanwijn, Ismaël Bako et Kevin Tumba continue d’apporter son expérience, la campagne de qualification a également mis en lumière l’émergence de jeunes talents. Thijs De Ridder et Jo Van Buggenhout, tous deux nés en 2003, ont su répondre présents et pourraient incarner l’avenir de la sélection belge.

Jusqu’où peut aller la Belgique ?

Historiquement, la Belgique n’a jamais décroché de médaille à l’EuroBasket, son meilleur résultat remontant à 1947 avec une quatrième place. Plus récemment, elle a atteint les huitièmes de finale en 2015 et 2022. Avec un groupe qui allie expérience et jeunesse, les Belgian Lions peuvent rêver d’un beau parcours en 2025.