La Boulangère, un namer pour la LFB

Alors que la Ligue Nationale de Basket a succombé depuis 2018, avec successivement JEEP puis Betclic, la LFB a cédé à la tentation d’un sponsor titre. À partir de la saison prochaine, le championnat de France féminin accolera son nom à celui de La Boulangère, une société de boulangerie industrielle.

Selon L’Équipe, le contrat porte sur 4 ans et une somme de 250 000 euros par saison. La Boulangère n’en est pas à son coup d’essai dans le monde du sport avec un logo qui apparait sur le maillot de l’équipe de France féminine de handball et un nom déjà monnayé auprès de la Mini Transat, une course de voila transatlantique.