La Boulangère Wonderligue poursuit son partenariat avec Sport en France

La Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) et La Boulangère Wonderligue (LBWL) ont annoncé continuer la collaboration avec la chaîne télé Sport en France pour l’exercice 2025-2026. Diffuseur officiel du championnat, la chaîne diffusait déjà les rencontres de LBWL depuis quatre ans.

« Contribuer à la valorisation du basket féminin » pour une saison de plus

Le basket féminin français, qui veut continuer à se développer, pourra donc de nouveau compter sur Sport en France. D’après le communiqué de la LFB, « les audiences, en constante progression, ont encore une fois atteint des niveaux historiques ». La saison prochaine, Sport en France continuera de diffuser une rencontre de chaque journée de championnat en clair le dimanche après-midi, en plus de l’intégralité des playoffs. La collaboration entre La Boulangère Wonderligue et Sport en France reprendra la saison prochain pour le Match des Champions (27 septembre, opposant le vainqueur de LBWL, Basket Landes, et de la Coupe de France, les Flammes Carolo) jusqu’aux finales 2026.

Carole France, présidente de La Boulangère Wonderligue : « Ravie de renouveler pour une cinquième année l’accord de partenariat avec Sport en France, diffuseur officiel du championnat. Cette saison, la chaîne a fait vivre gratuitement et au plus grand nombre une rencontre par journée ainsi que la totalité des playoffs qui viennent de se terminer en beauté avec le sacre de Basket Landes. Je tiens à remercier les 12 clubs de l’élite et l’Agence Nationale du Sport sans qui la mise en œuvre de ce dispositif de diffusion, soutenu par la Fédération Française de BasketBall, ne pourrait pas exister. »