La France en tête du premier Power Ranking de la FIBA pour l’EuroBasket 2025

La FIBA a dévoilé son premier Power Ranking pour l’EuroBasket féminin 2025 et c’est l’équipe de France qui domine le classement. Fortes d’un effectif riche et talentueux, les Bleues apparaissent comme les grandes favorites du tournoi, qui se déroulera essentiellement en Grèce en juin.

