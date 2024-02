La France surclasse Porto-Rico

Certes déjà qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris, l’équipe de France féminine a tout de même du se coltiner un Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à Xi’An, en Chine. Un tournoi qui pourra servir de préparation avec l’olympiade.

Pour leur première rencontre, les Bleues n’ont eu aucun mal à se défaire de Porto-Rico (88-40). Si la mécanique offensive a mis un peu de temps à se mettre en place, la défense elle était prêt dès le départ (15,8% de réussite aux tirs seulement au final pour Porto-Rico). De quoi passer un 12-0 à cheval sur les premier et deuxième quart-temps pour créer rapidement l’écart (de 7-6 à 19-6) et prendre confiance de l’autre côté du terrain. Le staff a ainsi pu faire tourner, les 12 joueurs ayant passé entre 12 et 21 minutes sur le parquet, et 11 ayant marqué.

