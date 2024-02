« La honte » : la colère de Denain après une erreur d’arbitrage dans les dernières secondes (vidéo)

Sur les coups de 00h37 ce samedi matin, Denain a dégainé un communiqué officiel. Un horaire incroyablement tardif qui témoigne de la forte colère du club nordiste. « Les décisions arbitrales ont si lourdement pesé sur la fin de rencontre et son résultat qu’elles ne peuvent rester sous silence », écrit Voltaire.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL Réaction du Comité Exécutif du Club à la suite de la 21ème journée de ProB face à Poitiers. @LNBofficiel #GoDragons pic.twitter.com/WcFYudTHVW — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) February 9, 2024

« Je suis super en colère »

En cause, un marcher de Luka Rupnik – « manifeste » selon Denain, beaucoup moins en réalité – avant le tir décisif d’Ivan Ramljak puis surtout un coup de sifflet malencontreux à 8 secondes de la fin de match, pendant que Neftali Difuidi armait le shoot de l’égalisation contre Poitiers (70-72). Avec 11,2 secondes à jouer et 2,2 secondes sur l’horloge des 24, l’ancien ailier de Saint-Quentin a shooté rapidement depuis le corner (après un écran mobile de Zena Edosomwan, qui aurait pu être sanctionné) mais a manqué la cible, captant toutefois son propre rebond pour remettre les compteurs à zéro. Sauf que Sébastien Bourgeois, l’un des trois arbitres du soir, a eu un réflexe malheureux, certainement après avoir entendu le buzzer des 24 secondes, et a sifflé, peut-être pour signifier la fin de la possession alors que le premier tir avait manifestement touché le cercle.

Après recours à la vidéo, les officiels ont décidé d’annuler le panier pour accorder une nouvelle possession à Denain, gâchée à 3-points par Difuidi cette fois. Une défaite au fort goût d’amertume pour le club nordiste, à l’image de la terrible colère manifestée par Rémy Valin et Neftali Difuidi, retenu par Jayson Tchicamboud à l’encontre du corps arbitral. « Après la rencontre, l’arbitre a reconnu son erreur de jugement », ajoute Denain dans son communiqué. « Ce qui ne permet pas au club de déposer une réclamation qui serait irrecevable et qui lui coûterait en plus 1 000€ dès lors qu’il n’y a pas d’erreur sur le règlement. Denain Voltaire déplore cette erreur qui pourrait avoir des conséquences sur la suite du championnat. Les clubs peuvent faire l’objet de recadrages administratifs et financiers mais n’ont pas à subir ces décisions unilatérales à effet non rétroactifs et soumises à aucune instance de contrôle et de recours. »

😡 "La honte", dénonce Denain, victime d'une erreur d'arbitrage hier contre Poitiers. ❌ L'égalisation de Neftali Difuidi contre Poitiers a été refusée à cause d'un coup de sifflet malencontreux. 💬 La réaction de Rémy Valin : https://t.co/ouOJ2ZI6LQ pic.twitter.com/nRdsQXccv0 — BeBasket (@Be_BasketFr) February 10, 2024

La réaction de Rémy Valin « L’arbitre sait qu’il a fait une erreur. On ne peut pas siffler : il a le rebond offensif, il nous laisse jouer, c’est tout. L’erreur a de grosses conséquences. On ne peut pas faire une erreur pareille. . Il siffle les 24 secondes alors que la balle a touché le cercle. Et l’injustice, c’est qu’on met le panier derrière ! […] Je suis super en colère. L’erreur est humaine, il faut accepter que le corps arbitral fasse des erreurs mais à ce moment là du match, celle-là est énorme. Il faut s’en remettre. Mais je suis vraiment en colère. »



Victorieux la semaine dernière grâce à trois lancers-francs accordés à Chris Lykes (dont l’avenir semble incertain dans le Nord) à 30 secondes du buzzer sur une faute litigieuse de Paul Billong, Denain a cette fois inversé les rôles, dans une situation certes beaucoup plus flagrante. Désormais 14e de Pro B (9v-12d), le club du Hainaut avait une prolongation qui lui tendait les bras face au PB86 mais doit laisser les Pictaviens s’échapper (11v-10d), avec le bon wagon des playoffs. « La honte », a tweeté Mehdi Chalah, le GM denaisien.