7 matchs, jamais plus de 5 points d’écart : la soirée du suspense en Pro B !

On entend souvent que la Pro B est l’un des championnats les plus homogènes d’Europe. Cela veut tout et rien dire à la fois, on manque d’éléments de comparaisons pour savoir si c’est réellement le cas mais de temps en temps, quelques indices viennent suggérer que oui.

L’ASA s’offre le scalp de Vichy

C’est le cas de cette soirée de Pro B : sept matchs, 3,3 points d’écart en moyenne ! La plus large victoire ? Le +5 d’Orléans à Antibes (74-69) ! Un succès assez précieux, d’ailleurs, dans le sens où il permet à l’OLB, impuissant à l’extérieur depuis le 22 décembre, de partir en vacances l’esprit plus léger après une période très difficile. Deux autres rencontres se sont jouées à plus d’une possession : sous les yeux de son mentor Vincent Collet, Nebojsa Bogavac a poursuivi le redressement de l’Alliance Sport Alsace en matant Vichy (83-79), avec 22 points à 6/7 de loin pour Yohan Choupas, tandis que l’Élan Béarnais a mis fin à la série de six succès d’affilée de Nantes à la Trocardière (77-73) grâce à un énorme money-time de Michael Oguine.

Le leader rochelais prend le large

En haut du classement, la belle opération est à mettre au profit de La Rochelle. Après l’impair de son dauphin vichyssois à Gries, le leader charentais n’a pas manqué l’occasion de prendre trois longueurs d’avance en étouffant Saint-Chamond (64-61). Tray Buchanan tenu à 2 points à 1/9, le salut est venu de son remplaçant Mathéo Leray, auteur des deux lay-ups décisifs.

Avec seulement six professionnels, Angers a été héroïque, comptant jusqu’à huit longueurs d’avance en début de quatrième quart-temps, mais a fini par s’écrouler face à Rouen (75-78), victime d’un dernier panier de… Akaemji Williams (10 points et 2 passes décisives), l’ex-chouchou local, champion de France NM1 2022 et vainqueur de la Leaders Cup Pro B 2023 avec le club angevin. Cruel pour l’EAB, plus que jamais lanterne rouge. Le RMB reste donc dans le Top 4

Denain – Poitiers, dans le chaos et la confusion

À l’image de Rémy Valin, furieux face au trio arbitral, Denain peut s’estimer lésé en raison d’un dernier coup de sifflet malheureux (probablement accidentel mais qui a annulé l’égalisation de Neftali Difuidi à 7 secondes de la fin, puisque les Pictaviens avaient arrêté de jouer !), Poitiers est reparti victorieux du Nord (72-70) avec un énorme shoot primé d’Ivan Ramljak, venant couronner une prestation extrêmement complète (13 points, 9 rebonds, 5 interceptions, 4 passes décisives et 1 contre).

Je veux bien qu’il ne faille jamais rien dire sous peine d’être convoquer et de devoir (comme souvent payer) mais la décision arbitrale à 9 secondes de la fin n’est pas à la hauteur et peut avoir des conséquences importantes sur la suite de la saison. La honte ! @LNBofficiel https://t.co/yTqzBy97xd — Mehdi Chalah (@MehdiChalah) February 9, 2024

Enfil, Lille se sort d’un mauvais pas. Après quatre revers de rang, le LMB a enrayé sa mauvaise série à Châlons-Reims (70-68), face à une équipe de Champagne Basket qui était pourtant sur une dynamique diamétralement opposée : cinq victoires consécutives. Oui, c’est aussi ça l’homogénéité de la Pro B…