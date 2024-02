Angers avec seulement cinq pros suite à la blessure de Stephan Gauthier

Les galères continuent pour l’Étoile Angers Basket. Alors que le club souffre budgétairement pour sa deuxième saison consécutive en Pro B, au point de ne pas remplacer ses joueurs blessés, Stephan Gauthier est forfait pour la réception de Rouen ce vendredi 9 février indique Ouest-France. Le capitaine de l’EAB a été victime d’une béquille et va manquer les retrouvailles avec son ancien coach Sylvain Delorme ainsi que ses anciens coéquipiers avec qui il a été champion de France NM1 2022.

L’entraîneur Ali Bouziane pourra compter sur cinq joueurs professionnels, à savoir les meneurs Brandon Averette et Aurèle Brena-Chemille ainsi que les intérieurs Hugo Mienandi, Maodo Nguirane et Darel Poirier. Le meneur/arrière Tommy Ghezala pourrait toutefois reprendre après avoir manqué les trois dernières rencontres, au contraire de Quentin Ruel, Michael Akuchie (forfait pour le reste de la saison) et Shawn Tanner (cheville). Les Espoirs Mateo Valton et Elysio Zenon complèteront le groupe.

Angers est dernier de Pro B avec 5 victoires et 15 défaites. Rouen est quatrième avec 12 victoires et 8 défaites. Les Normands se sont repris mardi contre Aix-Maurienne après une série de quatre défaites de suite. A l’aller, le 8 décembre, ils s’étaient imposés face à l’EAB sur le score de 103 à 88, grâce notamment à une pluie de 3-points (18/28).