Michael Akuchie se rompt le tendon d’Achille et Angers ne compte plus que 4 pros aptes

Pro B - Michael Akuchie s'est rompu le tendon d'Achille pour Noël. Angers ne compte plus que quatre joueurs professionnels pour affronter La Rochelle ce mercredi.

Michael Akuchie (2,03 m, 25 ans) a vécu un 25 décembre des plus triste cette saison. L’ailier de l’Étoile Angers Basket s’est rompu le tendon d’Achille lors de la séance de ce lundi indique Le Courrier de l’Ouest. Sa saison est donc terminée.

Seulement quatre joueurs professionnels aptes pour affronter La Rochelle

Prolongé durant l’été, le poste 3/4 conserve des statistiques similaires à sa première saison à l’EAB (7,3 points à 38,5% de réussite aux tirs et 4,1 rebonds en 22 minutes) dans une équipe en difficulté (17e avec 3 victoires et 9 défaites). Également privée de Shawn Tanner (cheville), Darel Poirier (poignet) et Hugo Mienandi (cheville), l’équipe d’Ali Bouziane n’aura pas beaucoup d’armes à présenter face au Stade Rochelais – qui n’a pas accepté de décaler la rencontre – ce mercredi 27 décembre.

Ainsi, l’EAB ne pourra faire qu’avec quatre joueurs professionnels (Averette, Gauthier, Ruel et Brena-Chemille) et deux espoirs (Zénon et Tanguy) face au leader de Pro B.