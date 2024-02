Angers dans l’incapacité de recruter : « On se sent abandonnés »

L’Étoile d’Angers fait actuellement avec les moyens du bord dans le championnat de Pro B. En position de première équipe relégable (17e), à deux victoires de la 16e place détenue par Évreux, l’EAB peut encore largement assurer son maintien pour sa 2e saison de suite à ce niveau.

Pas d’autres alternatives pour la direction

Sauf que l’effectif est touché par les blessures : Michael Akuchie est forfait pour le reste de la saison (tendon d’Achille), Shawn Tanner (cheville) ne devrait revenir qu’après la trêve internationale fin février. Et ce mardi soir face à Poitiers, Quentin Ruel et Tommy Ghezala seront également absents, ce qui porte le nombre de professionnels à six pour cette rencontre à Saint-Eloi. Pour autant, la direction du club a annoncé qu’aucun recrutement n’interviendra jusqu’à la fin de la saison. La situation budgétaire angevine est complexe, avec un déficit de 193 000 euros de résultats d’exploitation au 30 juin 2023.

« Les finances vont mieux et on va vers un atterrissage à la fin de la saison, rassure le président Thierry Boisseau auprès duCourrier de l’Ouest. […] Tout ça est géré par une commission de finances renforcée qui nous impose certaines décisions. C’est un arbitrage assumé par le comité de direction de l’EAB. Sur le plan sportif, j’aimerais faire autrement mais je n’ai pas d’alternative. »

Des rotations très raccourcies

Une situation forcément frustrante pour les joueurs sur le terrain, d’autant que la situation dure depuis un moment. Fin décembre, la formation d’Ali Bouziane s’est rendue à La Rochelle avec seulement quatre joueurs professionnels aptes, malgré la demande de report de la rencontre. Face à Gries-Souffel ce vendredi 2 février, l’EAB n’a pu présenter sur le terrain que six joueurs professionnels. Ceux qui implique un énorme temps de jeu pour les joueurs restants, avec quatre joueurs à plus de 34 minutes de jeu contre les Alsaciens par exemple.

« Tous les autres clubs se sont réajustés pour aller chercher un maintien, note le capitaine Stephan Gautier, toujours auprès du Courrier de l’Ouest. Même ceux avec un budget comme le notre. La direction doit avoir ses raisons. S’ils veulent sauver le club financièrement, c’est tout à leur honneur mais il faut nous le dire. On est pris un peu au dépourvu et nous, les joueurs, on se sent abandonnés. »

Malgré des rotations forcément raccourcies, l’Étoile d’Angers ne démérite pas en ce début d’année 2024, avec deux succès glanés lors des quatre derniers matchs. La jeunesse angevine, à l’image d’Aurèle Brena-Chemille et Hugo Mienandi, s’est montrée lors des dernières sorties. Mais la sur-utilisation de plusieurs joueurs pourraient engendrer de nouvelles blessures. Après ce déplacement à Poitiers, Ali Bouziane et ses hommes enchaîneront avec la réception de Rouen, avant une trêve internationale qui permettra de recharger les batteries avant le dernier tiers de cette saison de Pro B.