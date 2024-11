La JL Bourg annonce une recrue… sans dévoiler le nom du joueur

En quête d’un nouveau meneur depuis le départ de Mehdy Ngouama, la JL Bourg a trouvé son bonheur, et l’a publiquement annoncé. À un simple détail près : les supporters bressans devront encore attendre trois semaines avant de connaître l’identité de l’heureux élu.

Pour cause, le futur bressan, vraisemblablement NJFL, est actuellement pigiste médical dans un autre club, et ce jusqu’au 10 décembre. « Par respect pour cet engagement et pour son club, nous ne sommes pas en mesure de communiquer l’identité de ce joueur », indique la JL.

🔴 Communiqué du Club Le staff bressan a arrêté son choix sur un joueur, avec qui un accord a été passé pour qu’il rejoigne l’effectif prochainement. Lire le communiqué 👇

🔗 https://t.co/7QnfqQkoTr pic.twitter.com/4OE8F9dSK5 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) November 21, 2024

« La recherche d’un joueur spécifiquement complémentaire de nos joueurs extérieurs (avec du shoot et de l’expérience) n’était pas évidente, mais nous sommes ravis de cette signature, qui devrait apporter une plus value à l’équipe, sans bouleverser les engagements pris avec nos joueurs », annonce le consultant François Lamy. « Nous nous sommes rapidement accordés avec ce joueur sur la nécessité de respecter son contrat actuel jusqu’à son terme, ce qui démontre une loyauté et un respect de ses engagements qui nous conviennent parfaitement sur le plan humain. Il arrivera prêt physiquement, sans perte de temps pour sa pleine intégration rapide à l’effectif. »