La JL Bourg bousculée par Limoges, Le Mans se débloque aussi à la maison

La JL Bourg parvient à contenir Limoges sur la fin

La JL Bourg n’est pas passée loin d’encaisser sa 2e défaite en Betclic ELITE cette saison. Face au Limoges CSP, bien parti en début de match (10-23, 10′), Bourg-en-Bresse a longtemps couru après le score. Dans une partie maladroite de part et d’autre (à peine 40% d’adresse globale, le club burgien est revenu à l’expérience en fin de 3e quart-temps (55-55) notamment avec Xavier Castaneda (7 points) et Joël Ayayi (6 points et 10 rebonds). Dans les dix dernières minutes, les partenaires de Nicolas Lang (20 points à 6/13 aux tirs) ont commis trop d’erreurs pour pouvoir l’emporter à Ékinox (5 ballons perdus et 3/12 aux tirs en QT4).

La JL Bourg, qui a pu s’appuyer sur l’efficacité d’Adrian Nelson (16 points à 6/8 aux tirs, et 6 rebonds), a su s’en sortir dans des premiers matchs de championnat où elle était malmenée cette saison (excepté la défaite contre l’ASVEL.

Les Manceaux touchés par la grâce à 3-points

C’est également en deux temps que Le Mans a pris le meilleur Nanterre (94-87) ce samedi 12 octobre. Malmené par l’équipe francilienne en début de match, le MSB a su réagir dès le 2e quart-temps, en limitant les Nanterriens à 9 points sur la période. Recalé défensivement, les hommes Guillaume Vizade ont ensuite passé la surmultipliée offensivement.

Déjà auteurs d’un coup de chaud à 3-points pour finir le match à Strasbourg, les Manceaux ont également pris feu derrière l’arc contre Nanterre (11/23). Le coup de chaud de Trevor Hudgins (16 points dont 4/7 à 3-points) a emmené avec lui plusieurs partenaires, comme David DiLeo et Léopold Delaunay (13 points chacun), auteurs de paniers invraisemblables en fin de 3e quart-temps pour construire le succès du Mans. L’apport à l’intérieur de Desi Rodriguez (15 points) et Justin Tillman (17 points) n’a pas suffi pour Nanterre à Antarès.