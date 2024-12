La JL Bourg se relève, Cholet tombe

Après une 12e journée marquée par la victoire de Cholet Basket sur la JL Bourg, ces deux équipes ont terminé l’année différemment. Diminué, Cholet a perdu à Nanterre quand la JL Bourg a retrouvé le succès en s’imposant de justesse sur le parquet de Nancy.

Cholet freiné par Nanterre (97-77)

Sur une série de trois victoires consécutives, les Espoirs de Cholet Basket ont vu leur dynamique s’arrêter net sur le parquet de Nanterre. Diminués par les absences de plusieurs joueurs-clés, notamment Soren Bracq (blessé) et Léopold Levillain (retenu avec le groupe professionnel), les joueurs de Régis Boissié n’ont pas su rivaliser face à une équipe de Nanterre solide et physique.

Malgré les efforts de Romain Valakou, auteur de 20 points, les Choletais ont souffert dès le début, encaissant 27 points dans le premier quart-temps et 26 dans le deuxième, pour se retrouver menés 53-38 à la pause. « On a été inférieurs à eux dans la dimension physique et athlétique », a reconnu Régis Boissié dans Ouest-France. « On aurait pu mieux faire, mais on est tombés sur une belle équipe de Nanterre. »

Magnifique victoire de nos Espoirs ! 🙌

En s'imposant avec +20 points face à Cholet, nos jeunes grimpent à la 4e place du classement Espoirs Elite avec un bilan de 9v-4d. pic.twitter.com/hi4ssyIvMj — Nanterre 92 (@Nanterre92) December 21, 2024