La Lettonie s’offre l’Espagne et envoie un message avant l’EuroBasket 2025

La Lettonie, déjà qualifiée pour l’EuroBasket 2025 en tant que pays hôte, continue d’impressionner. Jeudi soir, devant une Arena Riga pleine à craquer, les hommes de Luca Banchi ont infligé une lourde défaite à l’Espagne (83-66), championne d’Europe en titre.

Si la Lettonie a fait la différence en attaque en première mi-temps, c’est en défense que l’équipe a terminé le travail. Après la pause, l’Espagne n’a jamais dépassé la barre des 20 points dans un quart-temps. Ce succès a été acquis avec une intensité défensive constante et une répartition équilibrée des minutes parmi les douze joueurs utilisés.

Rodions Kurucs, actuel joueur de Murcie, a été le grand artisan de cette victoire. L’ancien de la SIG Strasbourg a livré une prestation magistrale avec 28 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 3 passes décisives pour une évaluation de 35. À ses côtés, Marcis Steinbergs (Manresa) a aidé à écarter le jeu, tandis que Davis Bertans a inscrit 8 points en seulement 15 minutes, dont un dunk retentissant en début de match. Le meneur du Portel Kristers Zoriks a ajouté 11 points et 5 passes décisives.

🇱🇻 La Lettonie continue sur sa lancée. En s'imposant hier à Riga 83-66 face à la Roja espagnole, les coéquipiers de Kristers #Zoriks sont désormais assurés de terminer leaders du groupe C !

Ce match a aussi marqué la dernière apparition de Janis Strelnieks sous le maillot letton. À 35 ans, l’ancien meneur du CSKA Moscou et de l’Olympiakós a terminé sa carrière internationale avec 5 points.

Du côté espagnol, cette défaite est une alerte, mais pas une catastrophe. Déjà qualifiée pour l’EuroBasket grâce à ses résultats en novembre dernier, la Roja a surtout profité de ce match pour tester ses jeunes.

Santi Yusta a été le principal moteur offensif de l’Espagne avec 15 points, mais il a été trop esseulé. Izan Almansa, MVP de diverses compétitions jeunes (Coupe du monde U17 2022, EuroBasket U18 2022, Coupe du monde U19 2023), n’a joué que deux minutes à cause de problèmes physiques. Hugo Gonzalez, pour son premier match avec l’équipe nationale, a inscrit 11 points, mais cela n’a pas suffi à combler l’écart.

L’Espagne a bien résisté dans le premier quart-temps (20-17), mais dès le deuxième acte, la Lettonie a creusé l’écart grâce à un 9-2 fatal (41-34, mi-temps). Après la pause, les locaux ont continué d’assommer la Roja avec une adresse extérieure diabolique (14/27 à 3-points).

Latvia drop 14 threes to complete the sweep against #EuroBasket reigning Champions Spain! pic.twitter.com/atW42FsEKv

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 20, 2025