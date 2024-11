Les onze premières équipes qualifiées pour l’EuroBasket 2025

Le plateau de l’EuroBasket 2025 commence à prendre forme. Après les matchs de qualification disputés lundi 25 novembre, onze équipes ont déjà validé leur billet pour la phase finale. Aux côtés des hôtes Chypre, Finlande, Pologne et Lettonie, la Lituanie et la Serbie, déjà qualifiées, sont désormais rejointes par la Turquie, la Slovénie, l’Italie, l’Espagne et Israël.

La Turquie renoue avec les sommets

Après avoir manqué le Mondial 2023 et le Tournoi de Qualification Olympique 2024, la Turquie a retrouvé son rang sur la scène européenne. Les hommes d’Ergin Ataman ont réalisé une fenêtre de qualification parfaite, battant la Hongrie deux fois (92-66 à domicile et 81-76 à l’extérieur), portant leur bilan à 3-1 dans le groupe B. Avec des leaders comme Sehmus Hazer et Kenan Sipahi, et des stars telles que Cedi Osman et Melih Mahmutoglu, la Turquie vise haut. Le sélectionneur a d’ailleurs annoncé son ambition de décrocher une médaille en 2025, renouant avec l’exploit de 2001, où la Turquie avait atteint la finale devant son public.

La Slovénie, championne 2017, revient avec ambition

Les champions d’Europe 2017 ont connu une fenêtre de qualification intense. Battus par le Portugal lors de leur premier match, les Slovènes ont pris leur revanche à domicile dans un match haletant, conclu par une victoire 83-82. Klemen Prepelic (1,91 m, 32 ans) a été impérial avec 31 points, bien épaulé par Jaka Blazic. Sous la direction d’Aleksander Sekulic, la Slovénie mêle expérience et jeunesse prometteuse, notamment avec Mark Padjen (18 ans), qui incarne l’avenir de l’équipe. Qualifiée pour une nouvelle phase finale, la Slovénie espère retrouver les sommets atteints en 2017.

L’Italie, une qualification malgré la défaite



Pilier de l’EuroBasket, l’Italie a validé sa 39e participation, égalant la France pour le nombre de qualifications dans l’histoire de la compétition. Les Italiens ont dominé la Hongrie et l’Islande sur les trois premiers matches, avant de perdre face à cette même sélection d’Islande ce lundi à domicile (74-81). Une défaite sans conséquence puisque la victoire de la Turquie leur a permis de valider leur ticket pour l’Euro, mais qui peut poser question puisque l’Islande reste une petite sélection, encore plus lorsqu’elle est privée de son leader Martin Hermannsson comme c’était le cas ce lundi. Cela n’enlève pas l’ambition des joueurs de Gianmarco Pozzecco. Bien que leurs derniers podiums datent du début des années 2000, les doubles champions d’Europe (1983, 1999) veulent retrouver le Top 4 après avoir échoué de peu en quarts de finale de l’Euro 2022, contre la France.

L’Espagne défendra sa couronne

Championne en titre, l’Espagne a surmonté un début de campagne compliqué. Après des défaites face à la Lettonie et à la Belgique, la Roja a retrouvé son niveau lors de ses matchs contre la Slovaquie, avec une victoire décisive à domicile (84-71). Installée dans les phases finales depuis 1957, la Roja tentera d’ajouter un cinquième titre européen à son palmarès déjà étoffé, même si sa génération dorée a peu à peu pris sa retraite.

Israël, la régularité pour ambition

Israël poursuit sa série avec une 15e qualification consécutive pour l’EuroBasket. Les Israéliens ont décroché deux victoires cruciales contre l’Ukraine (88-75 ce lundi) pour sécuriser leur place. Sous la direction d’Ariel Beit-Halahmy, l’équipe mélange expérience, avec des joueurs comme Tomer Ginat et Yovel Zoosman, et jeunesse, notamment le prometteur Noam Yaacov. Israël espère dépasser les phases de poules, un objectif qu’ils n’ont atteint qu’une seule fois depuis 2003.

Il reste désormais 13 places à distribuer pour l’EuroBasket 2025, lors des fenêtres de qualification de février 2025.