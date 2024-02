L’Espagne déjà en danger : 0-2 pour démarrer les qualifications !

Et si le système des fenêtres internationales produisait une nouvelle victime, après la Slovénie, championne d’Europe 2017 absente du Mondial 2019, ou l’Argentine, vice-championne du monde non qualifiée pour l’édition 2024 ? On n’en est pas encore là mais l’Espagne va probablement craindre un cataclysme pendant neuf mois, vaincue lors de ses deux premiers matchs de qualification pour l’EuroBasket 2025.

Après avoir été défaite par la Lettonie à Saragosse (75-79), la Roja a coulé à Charleroi, restée complètement aphone face aux Belges (53-58). Un impair qui place les champions d’Europe en titre dans une situation inconfortable, à 0v-2d, avec encore seulement quatre matchs à jouer. Mais son salut pourrait bien venir de la formule généreuse produite par la FIBA Europe avec un seul éliminé dans une poule de quatre équipes. L’Espagne jouera ainsi son destin en novembre prochain, avec un double affrontement largement à sa portée contre la Slovaquie, également à 0-2. En attendant cette prochaine fenêtre internationale, certainement chargée d’angoisse, le fait de jouer son avenir international face aux modestes Slovaques, 60e du classement FIBA, reflète à quel point ces 72 heures ont certainement été les plus douloureuses de l’histoire récente du basket espagnol. Mais on a déjà suffisamment payé pour apprendre : remporter l’EuroBasket après avoir démarré les qualifications à 0-2 serait finalement assez Espagnol…