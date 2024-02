L’Espagne battue par la Lettonie, Ricky Rubio a rejoué !

La Lettonie n’était pas qu’un éphémère moment dans le ciel de Jakarta. Pour débuter les phases de qualifications pour l’EuroBasket 2025, la saga du Mondial 2023, la Lettonie, a battu l’Espagne à Saragosse (75-79). Le retour de Ricky Rubio (11 points et 5 passes décisives) n’a pas permis à La Roja de débuter au mieux cette fenêtre de qualification.

La Lettonie solide sur la ligne des lancers-francs

La Lettonie fut déjà un mauvais souvenir pour l’Espagne, lors du Mondial en Asie, avec une défaite d’entrée de seconde phase (69-74). Une déconvenue qui avait participé à l’éviction précoce de l’équipe de Sergio Scariolo, avant les phases finales. En 2024, face à une Espagne amputée de plusieurs joueurs majeurs (Lorenzo Brown, Sergio Llull, Rudy Fernandez, Willy Hernangomez), la bande à Luca Banchi a une nouvelle fois pris le meilleur.

Grâce à un bon départ (14-23) et des nerfs maîtrisés sur la ligne des lancers-francs en fin de match, la Lettonie est parvenue à battre une nouvelle fois l’Espagne. Ricky Rubio n’a pas eu la même assurance sur la ligne de réparation en fin de match, loupant deux lancers-francs à 14 secondes du terme pour revenir à 1 point des Lettons. Maladroit pour son retour à la compétition (2/11 de réussite aux tirs), le meneur de jeu est malgré tout satisfait d’avoir pu renfiler le maillot de l’équipe nationale : « La vérité, c’est que le terrain me manquait. L’atmosphère est spectaculaire et les jeunes viennent avec beaucoup de talent et je veux aussi leur apprendre des choses ».