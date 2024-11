La Suède bat l’Allemagne et le Portugal domine la Slovénie : les surprises continuent dans les qualifications à l’Euro 2025

Dans cette fenêtre internationale sans joueurs NBA ni joueurs EuroLeague, les surprises n’en sont plus réellement tant certaines équipes nationales sont privées de joueurs clés. C’est le cas de l’Allemagne et de la Slovénie, qui ont perdu ce vendredi 22 novembre, respectivement en Suède et au Portugal.

Malgré les 43 points de David Kramer (sur 72 points de son équipe !), qui a presque volé la vedette à son compatriote Andreas Obst (11/16 à 3-points, record de l’EuroLeague), les champions du monde en titre ont perdu à Stockholm 73 à 72. L’ancien intérieur de l’ASVEL Dylan Osetkowski et l’actuel intérieur de la JDA Chris Sengfelder (2,03 m, 29 ans) ont manqué les paniers de la victoire. C’est une première ratée en tant que sélectionneur pour Alex Mumbru qui devra trouver des options différentes pour le match retour ce lundi à domicile. Car les Allemands comptent déjà deux défaites après trois journées.

La surprise est peut-être plus grande encore concernant la victoire du Portugal contre la Slovénie (82-74). Bien que privés de Luka Doncic, les Slovènes comptaient des joueurs d’expérience comme Klemen Prepelic (23 points), Jaka Blazic ou encore Zoran Dragic. Cela ne les a pas empêché de se faire distancer d’entrée (22-10, 10′) au Complexo Municipal de Desportos Cidade de Almada. Les coéquipiers de Goncalo Delgado (19 points) ont compté jusqu’à 25 points d’avance ! Ils basculent en tête du groupe A avec 2 victoires et 1 défaite, soit le même bilan que la Slovénie.

La Slovaquie aurait pu réaliser une surprise de la même ampleur face à l’Espagne. Devant de 3 points avec la remise en jeu à suivre et 0,4 seconde à jouer, elle a perdu la balle et donner l’occasion à Santiago Yusta d’égaliser à 3-points. Les champions d’Europe en titre ont ensuite gagné après prolongation, 76 à 72.