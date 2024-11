La Grande-Bretagne renverse la Grèce de Spanoulis en qualifications pour l’EuroBasket 2025

La Grande-Bretagne a frappé un grand coup ce jeudi à Londres en battant la Grèce 73-72 lors des qualifications pour l’EuroBasket 2025. Les hommes de Marc Steutel, portés par un jeu collectif et une défense tenace, ont signé un comeback spectaculaire pour décrocher leur troisième victoire en huit affrontements face aux Grecs.

Un retournement de situation monumental

Menés 39-22 à cinq minutes de la mi-temps, les Britanniques semblaient condamnés à une soirée difficile. Mais une série fulgurante de 13-0 leur a permis de revenir dans le match, réduisant l’écart à 41-38 avant la pause. En seconde période, ils ont maintenu leur élan avec un impressionnant 21-3, prenant une avance de 10 points (66-54). Malgré un retour tardif des Grecs, la Grande-Bretagne a su tenir bon dans les derniers instants pour arracher une victoire mémorable.

Les anciens ‘LNBers’ se distinguent



L’ex-Orléanais Gabe Olaseni a été l’homme fort de la rencontre avec 16 points et 8 rebonds, tandis que l’ancien joueur de Saint-Quentin et Saint-Chamond Akwasi Yeboah (1,98 m, 27 ans) a ajouté 15 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Le jeune Quinn Ellis a brillé également avec 15 points, 6 rebonds, 8 passes et 3 interceptions, incarnant la combativité et l’audace de l’équipe.

La Grande-Bretagne a forcé 17 pertes de balle grecques et limité les hommes de Vassilis Spanoulis à seulement 38% de réussite au tir. Leur capacité à se projeter rapidement en contre-attaque (17 points en transition) a également joué un rôle crucial.

Un succès porteur d’espoir

Avec cette victoire, la Grande-Bretagne affiche désormais un bilan de 2 victoires et 1 défaite dans le groupe F, à égalité avec la Grèce. Une performance qui rappelle la récente victoire historique de l’équipe de football grecque face à l’Angleterre à Wembley. Si les résultats de cette fenêtre de qualifications se confirment dimanche, les Britanniques pourraient bien s’offrir une place pour l’EuroBasket 2025.