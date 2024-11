La Serbie et la Lituanie qualifiées pour l’EuroBasket 2025

Au mythique Pionir de Belgrade, la Serbie n’a laissé aucune chance au Danemark, s’imposant 98-51 grâce à une performance collective impressionnante. Aleksa Avramovic (1,93 m, 30 ans), omniprésent avec 18 points et 8 passes décisives, a conduit une équipe renforcée par cinq joueurs d’EuroLeague, dont Marko Guduric (1,96 m, 29 ans) et Filip Petrusev. Sous la direction du légendaire Svetislav Pesic, les Serbes, médaillés de bronze aux JO 2024 et vice-champions du monde 2023, confirment leur statut de favoris pour l’Euro.

« Même qualifiés, nous devons continuer à construire l’équipe », a déclaré le sélectionneur Svetislav Pesic, insistant sur l’importance de maintenir un haut niveau de performance. La Serbie, forte de son palmarès riche avec huit titres européens sous diverses bannières, vise à retrouver le sommet après une décevante neuvième place en 2022.

La Lituanie, fidèle à son histoire

De leur côté, les Lituaniens ont assuré leur qualification avec une victoire nette face à la Macédoine du Nord (94-72). Gytis Radzevicius (18 points, 11 rebonds) et Eimantas Bendzius (15 points, 7 rebonds) ont brillé, tandis que Nenad Dimitrijevic (1,86 m, 26 ans), malgré un record personnel de 43 points, n’a pu empêcher la défaite de son équipe.

La Lituanie, triple championne d’Europe (1937, 1939, 2003), fait honneur à son statut de place forte du basket continental. Avec cette qualification, elle s’assure une 16ᵉ participation à l’EuroBasket, poursuivant une série ininterrompue depuis 1995. L’accent mis sur un effectif équilibré, mêlant jeunesse et expérience, reflète la philosophie lituanienne.

La France reste en attente

Malgré ses deux victoires contre Chypre, la France, avec un bilan parfait de 4-0, n’est pas encore qualifiée. La victoire de la Bosnie-Herzégovine face à la Croatie empêche les Bleus de valider leur billet lors de cette fenêtre.

Vers un EuroBasket prometteur

Avec déjà six équipes qualifiées, l’EuroBasket 2025 s’annonce comme une édition de haut niveau. Organisé en Finlande, Pologne, Lettonie et Chypre, l’événement réunira les meilleures nations européennes du 27 août au 14 septembre 2025. La Serbie et la Lituanie, fidèles à leur tradition de performance, se placent déjà parmi les prétendantes au titre.