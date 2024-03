Les 22 entrants au Pôle France en 2024 sont connus

La Fédération française de basketball (FFBB) a officialisé la liste des 22 entrants pour le Pôle France à la rentrée 2024.

Parmi les joueurs retenus, on retrouve Elyjah Nadeau-Jolo, le fils de l’ancien joueur Samuel Nadeau. Ce dernier a été retenu avec un an d’avance au même titre que Quentin Doumaye de LyonSO. Autrement, Djelany Tchicamboud, fils de Steed Tchicamboud et frère de Jayson Tchicamboud, fait également partie des 11 joueurs sélectionnés. Chez les filles, Lindiwe David Essaga et Kendra Bissa ont également été sélectionnées avec un an d’avance.

Voici la liste des 11 joueurs retenus pour entrer au Pôle France en 2024 :

NOM PRENOM TAILLE DATE DE NAISSANCE CLUB POLE ALLICIO Olatunji 198 2009 Reims Champagne Basket Champagne Ardennes ANGOULA Kézyah 193 2009 Orléans Loiret Basket Centre-Val de Loire DIOP Abdou 192 2009 ASVEL Lyonnais DOUMAYE Quentin 181 2010 Oullins Sainte Foy Basket Lyonnais MANZANO DRAGONE Hugo 201 2009 ES Lorguaise BC – MUELA Brandon 196 2009 Saint-Charles Charenton Saint-Maurice Ile-de-France NADEAU JOLO Elyjah 182 2010 Paris Basket 14 Ile-de-France NGOM Sven Kelian 207 2009 Nanterre 92 – PANSA Antoine 194 2009 ASC Kourou Guyane TCHICAMBOUD Djelany 191 2009 Sorgues Provence YANGALA Messi 198 2009 CJF les Aubrais Centre-Val de Loire

Voici la liste des 11 joueuses retenues pour entrer au Pôle France en 2024 :