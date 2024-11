La nouvelle démonstration de Paris à Barcelone : « Six victoires de suite, c’est impressionnant »

Depuis plus d’un an, le Paris Basketball ne cesse de rabattre toutes les cartes concernant les attentes placées en lui. Malgré son entrée en EuroLeague, ce qui se fait de mieux en Europe, le club de la capitale continue de bousculer l’échéquier. Il l’a encore fait à Barcelone (87-103) ce vendredi 15 novembre, en battant le club catalan chez lui pour la première fois de la saison Jusqu’à se demander où est-ce que le vainqueur de l’EuroCup 2024 va s’arrêter ?

« Gagner à Barcelone, c’est tellement difficile »

Ses propres joueurs, prenant les matchs « les uns après les autres » dans le traditionnel langage utilisé par les sportifs de haut-niveau, ne semblent pas le savoir eux-mêmes ! « Six victoires de suite, c’est impressionnant », saluait l’ailier Tyson Ward auprès de L’Équipe. « On veut continuer d’avancer, de surfer sur cette vague. On est en train de battre certaines des meilleures équipes d’Europe et on croit en nous, en notre projet. Cette victoire, ça représente ce qu’on donne sur le terrain. »

Il y avait effectivement une belle ADN Paris Basketball à retrouver sur les lieux de leur nouveau crime, le Palau Blaugrana. Un début de match sans complexe (18-31) pour marquer son territoire. Des shooteurs qui n’ont pas peur de prendre leurs responsabilités malgré une première période famélique en termes d’adresse (1/10 à la MT, 9/23 au final). Et enfin, une fin de match maîtrisée, jusqu’à même dégouter le FC Barcelone.

Maodo Lô, l’un des rares Parisiens avec un vécu de plusieurs saisons en EuroLeague, sait à quel point une victoire en Catalogne est significative. « Chaque match compte en EuroLeague mais gagner à Barcelone, c’est tellement difficile, une chose sur laquelle on va pouvoir construire », indiquait-il à L’Équipe. « Ils sont passés devant, mais on est restés agressifs, on a joué notre jeu. On a décroché une énorme victoire et on est les premiers à les battre chez eux cette saison. »

Ainsi, après 10 journées de saison régulière d’EuroLeague, Paris se retrouve ex-aequo à la 2e place du classement avec… quatre autres équipes (Barcelone, Bayern Munich, Panathinaïkos et et Olympiakos). Avec juste devant à une seule victoire d’écart, Fenerbahçe. Que des grands noms d’Europe où Paris s’installe à leur table comme si de rien n’était.